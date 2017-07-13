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Главные новости дня

Четверг, 13 июля 2017, 21:56

Подборка самых важных новостей за 13 июля на Украинской правде.

О Добкине. Верховная Рада дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата отоппозиционного блока Михаила Добкина, которогоподозревают в аферах с землей.

После этого, генеральный прокурор Юрий Луценко вызвал Добкина в ГПУ. Сам Добкин утверждает, что в пятницу, 14 июля, придет в ГПУ на вызов генерального прокурора.

О пенсионной реформе. Рада в первом чтении поддержала законопроект №6614, который входит в пакет пенсионной реформы.

О Конституционном суде. Верховная Рада приняла в целом новую редакцию закона о Конституционном суде Украины.

Об антикоррупционном суде. Европейский Союз больше не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, а согласен на создание антикоррупционной палаты в рамках действующей судебной системы.

О НАБУ. Верховная Рада не смогла утвердить кандидатуру независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро.

О саммите Украина-ЕС. Лидеры Европейского союза и Украины избежали ответа на вопрос о итоговом заявление саммита Украина-ЕС во время пресс-конференции по итогам встречи.

О транше от ЕС. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявляет, что Украина может получить третий транш макрофинансовой помощи ЕС в 600 миллионов евро в декабре при выполнении условий до середины ноября.

О санкциях против РФ. Члены Демократической партии внесли в Палату представителей конгресса США законопроект о новых санкциях против России и Ирана.

О Сенцове. Президент Европейского совета Дональд Туск поздравил с днем ​​рождения украинского режиссера Олега Сенцова и призвал Россию его освободить.

Темы: СМИ
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