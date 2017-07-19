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В Європарламенті закликали Київ знайти вбивць Шеремета

Середа, 19 липня 2017, 14:47
В Європарламенті закликали Київ знайти вбивць Шеремета

Депутат Європарламенту Ребека Хармс закликала владу України виконати свою обіцянку і завершити розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на інтервью, взяте у депутатки в Німеччині.

"Українська влада має виконати свої обіцянки, знайти і віддати під суд усіх осіб, винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета", - сказала німецький політик.

Її серйозно занепокоїли висновки нещодавньої спеціальної доповіді Комітету із захисту журналістів про те, що розслідування у справі Шеремета стоїть на місці. Це наводить на думку про "відсутність політичної волі, тиск на слідство і серйозні провали в офіційному розслідуванні". Ці проблеми мають бути вирішені, наголошує Хармс.

Вона вітає те, що президент Петро Порошенко пообіцяв особисто сприяти розслідуванню і запросити іноземних експертів на допомогу. Євродепутат сподівається, що партнери України, включаючи Європейський Союз, зможуть надати будь-яку фінансову і технічну допомогу, яка дала б змогу провести незалежне розслідування.

Депутат ЄП зазначає, що українська влада досягла останнім часом прогресу в проведенні деяких реформ у сфері засобів масової інформації, включаючи створення громадського мовлення, що сприяє прозорості у сфері власності ЗМІ. Проте, наголошує вона, Україні потрібна ефективна система захисту журналістів від насильства і вбивств, що не повинні залишатися безкарними.

Як повідомлялося, генеральний секретар Amnesty International Саліл Шетті також вимагає знайти убивць журналіста Павла Шеремета.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.

Президент Петро Порошенко запропонував долучити міжнародно визнаного розслідувача до української слідчої групи у справі Шеремета.

Теми: Справа ШереметаЄвропарламент
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