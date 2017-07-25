Хроніка 25 липня. Українські військові на сафарі, а Мистецький Арсенал – без Страшного суду

Найцікавіше: 2002. Новий бізнес військових: сафарі на танках 2005. Андрій Ющенко не син бога, а жертва "кілера" 2013. Цензура у Мистецькому Арсеналі

2001, середа

– Піаром президента Леоніда Кучми у США займається фірма, яка свого часу працювала з філіппінським диктатором Маркосом і африканськими режимами, заявив політолог Микола Томенко. Контракт на суму півмільйона доларів, за його словами, підписано з Агентством гуманітарних технологій, що пов'язане з Віктором Пінчуком.

В Агентстві інформацію про контракт і Пінчука спростували та назвали заяву Томенка політичною інтригою.

– США нагадали Україні про необхідність закінчити розслідування справ про вбивство журналістів Георгія Гонгадзе та Ігоря Александрова. З українською владою у Києві зустрілася помічник президента США з питань національної безпеки Кондоліза Райс.

2002, четвер

– Верховний суд відправив на нове розслідування справу Юрія Вередюка, якого звинувачували у вбивстві журналіста Ігоря Александрова.

Журналіста з Донеччини Александрова вбили у 2001 році. У вбивстві звинуватили Вередюка, але згодом – виправдали. Прокуратура це рішення оскаржила, а через два місяці Вередюк помер від гострої серцевої недостатності (як з'ясували пізніше – його отруїли).

– В Одеській області підприємці відкрили цікавий бізнес. Кожен охочий міг поїхати на один з військових полігонів та постріляти зі справжньої зброї. Так, наприклад, з автомата можна було постріляти за $1 за постріл, а з танку – за $500. СБУ почало розслідування.

– Опозиційна парламентська четвірка – "Наша Україна", КПУ, БЮТ та СПУ – підписали угоду про плани чотирьох політичних сил щодо спільних дій. Їхня мета: організація масових акцій протесту і відставка президента Кучми.

2003, п'ятниця

Незрозуміла ситуація на кордоні з Молдовою. Технічний директор "Дністровської ГАЕС" Ярослав Вавженчук розповів, що озброєні молдавські прикордонники вторглися на територію буферного гідровузла гідроелектростанції, що розташований посередині Дністра. Вони супроводжують українських працівників станції до своїх робочих місць "неначе заарештованих". Це сталося через відсутність демаркації кордону з Молдовою.

У Держкомітеті з питань охорони державного кордону відповіли, що ніхто кордон не порушував. А у Вищій Раді безпеки Молдавії заявили: прикордонники просто встановили пост на своїй території.

2005, понеділок

– "Це журналіст, який міг, не працюючи хвилини свого життя на свободу преси, сьогодні є кілером". Президент Віктор Ющенко реагує на статтю в УП щодо його сина Андрія. За його словами, Андрій Ющенко користується орендованим автомобілем (мова йде про BMW М6), а розкішний телефон Vertu йому подарував друг.

– Генпрокуратура звинувачує в упередженості телеканал 1+1. У вечірньому випуску ТСН ведучий нагадав, що попри всі заяви прокуратури про нові справи і виклики на допити, головні підозрювані встигають виїхати за кордон.

2006, вівторок

Президент не має приводу достроково розпустити парламент. Більшість на чолі з Партією регіонів скасувала постанову Верховної Ради про відставку уряду Юрія Єханурова. Але це не скасувало плани регіоналів з формування найближчим часом коаліційного уряду.

2007, середа

УП розслідувала, як у Міністерстві внутрішніх справ лобіювали фірму "Українські новітні телекомунікації", в якій працювала дружина міністра МВС Юрія Луценка Ірина. Заступник Луценка доручив підрозділам МВС перейти на тарифні плани вищезазначеної фірми – "з метою зменшення витрат на використання телефонного та мобільного зв'язку".

Детальніше читайте тут: "Корупційна спокуса Юрія Луценка".

2008, п'ятниця

– Через зливи в Івано-Франківській області вода в Пруті і Дністрі піднялася і затопила майже тисячу господарських споруд і понад 800 житлових будинків. Близько 300 осіб було відселено.

– Уряд не хоче переводити нафтопровід Одеса-Броди в аверсний режим, тому що прем'єр Юлія Тимошенко домовилась про поступки з Володимиром Путіним. В цьому її звинуватили в Секретаріаті президента.

2010, неділя

– Мітингувати через патріарха – зась. Київський окружний адміністративний суд заборонив як мітинги противників візиту російського патріарха Кирила, так і хресну ходу з нагоди його приїзду в Україну. Кирил планує відвідати Україну на річницю хрещення Київської Русі.

– Росіяни розглядають можливість збільшення Чорноморського флоту в Криму сторожовими кораблями Балтійського флоту.

2011, понеділок

У Києві продовжується суд над Юлією Тимошенко. До справи занесли твіттер Тимошенко, в якому знайшли зневажливі висловлювання до матеріалів справи. На засіданні відбулася сутичка між бійцями підрозділу "Грифон" та бютівцями, одного з останніх хотіли вивести з зали суду.

2012, середа

– Тарас Шевченко писав вірші малоросійською мовою. Так українську мову в інтерв'ю російській газеті "Завтра" назвав прем’єр Микола Азаров.

– Влада Януковича робить все, щоб люди повірили в силу вуличного протесту, вважає політолог Віктор Небоженко.

2013, четвер

Цензура у мистецтві. Роботу художника Володимира Кузнецова "Коліївщина: Страшний суд" не допустили до виставки у Мистецькому Арсеналі. На полотні були зображені брехливі судді, п'яні мажори, продажні священики, депутати. Таке рішення прийняла гендиректор Арсеналу Наталія Заболотна.

Через такий акт цензури заяви про звільнення написали її заступник, а також шеф-редактор журналу "Art Ukraine".

2014, п'ятниця

– Десять населених пунктів звільнили українські війська за останній тиждень. Територія, що контролювалася терористами, значно звузилась.

– 13 українських військовослужбовців загинули та 19 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. У Луганську через обстріли загинули двоє мірних жителів. У Донецьку осколками вбило одну людину.

– СБУ оприлюднила телефонну розмову за участю підполковника ГРУ Росії Ігоря Бєзлера ("Бєса") про літак, що наближається до місця розташування бойовиків. Ця розмова сталася за лічені хвилини до збиття Боїнгу-777 малайзійських авіаліній.

2015, субота

Новий інцидент у скандальних перевиборах у Чернігові, де за посвідчення нардепа змагаються Сергій Березенко та Геннадій Корбан. Активісти затримали машину з печатками, що дублюють печатки ДВК та ОВК по всіх дільницях 205-го виборчого округу. Корбан заявив, що печатки прямували до штабу Березенка.

МВС порушило кримінальну справу.

2016, понеділок

– Троє військовослужбовців загинули і ще 3 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Людськими жертвами закінчилися й навчання на Миколаївщині. Там під час стрільб розірвався 120-мм міномет. Один військовий загинув.

– Національне агентство з питань запобігання корупції обіцяє 15 серпня запустити систему електронного декларування для високопосадовців. Це є ключовою умовою надання Україні безвізового режиму.

Рустем Халілов, для УП