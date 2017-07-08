Винні у загибелі голови Total Крістофа де Маржері амністовані

Солнцевський суд Москви амністував двох засуджених у справі про катастрофу літака Falcon в аеропорту Внуково, в результаті якої загинули 4 людини, в тому числі французький бізнесмен Крістоф де Маржері.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Суд постановив звільнити їх і зняти з них судимість на підставі постанови Держдуми про амністію у зв'язку з "70-річчям перемоги у Великій Вітчизняній війні".

Начальник інженерної служби аеропорту Володимир Леденьов був засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі, водій снігоприбиральної машини, яка врізалася у літак, Володимир Мартиненко - до чотирьох.

У цій справі звинувачуються ще три людини - керівник польотів Роман Дунаєв, диспетчери Надія Архипова і Олександр Круглов. Їх справи суд повернув на дорозслідування. В даний час всі вони знаходяться під підпискою про невиїзд.

Нагадаємо, що Falcon 50 розбився 20 жовтня 2014 року в аеропорту Внуково, зіштовхнувшись зі снігоприбиральною машиною, яка здійснила несанкціонований виїзд на злітно-посадкову смугу. Разом з главою Total тоді загинули три члени екіпажу.