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У РФ затримали понад 130 активістів зі штабу Навального

Неділя, 9 липня 2017, 03:38

У Росії поліція затримала щонайменше 131 учасника "агітаційних суботників" на підтримку опозиціонера Олексія Навального, що проходили 8 липня в різних російських містах.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

Протягом дня затриманням, обшукам або нападам піддалися прихильники Навального в 18 містах: Воронежі, Гатчині, Єкатеринбурзі, Іжевську, Іркутську, Калінінграді, Краснодарі, Москві, Новоросійську, Казані, Петрозаводську, Барнаулі, Брянську, Волгограді, Уфі, Санкт-Петербурзі, Тамбові і Тюмені.

У Москві були затримані не менше 84 осіб, у Воронежі - 10. Всього в містах Росії за межами Москви затримано 47 осіб.

Серед затриманих не менше 11 неповнолітніх.

Теми: Росія
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