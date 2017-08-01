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Поліція зловила нападника, що розстріляв бізнесмена в Івано-Франківську

Вівторок, 1 серпня 2017, 11:22

Поліцейські спільно з бійцями СБУ затримали чоловіка, що підозрюється у розстрілі 31 липня підприємця в Івано-Франківську.

Про це повідомляє у Facebook завідувач сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Мирослава Белдик.

"Викрили місце перебування та затримали, спільно з нарядом патрульних, на вулиці с. Чукалівка підозрюваного у замаху на вбивство підприємця", - написала вона.

За словами прес-секретаря МВС Артема Шевченка, операцію з затримання підозрюваного проводила кримінальна поліція Прикарпаття спільно з патрульними та працівниками СБУ.

"Швидко вчора (31 липня – ред.) пізно увечері по гарячих слідах розкрили замах на вбивство підприємця Г. в Івано-Франківську, затримавши підозрюваного стрільця", - пише він у Facebook.

Шевченко розповів, що затриманим виявився раніше судимий громадянин Д. У нього вилучено пістолет Макарова зі знищеними номерами.

Як повідомлялося, 31 липня, близько 13:00, на одній із центральних вулиць Івано-Франківська розстріляли автомобіль Audi. Його водія госпіталізували з пораненнями. Нападник утік.

Пізніше з'ясувалося, що постраждалий – місцевий підприємець Ігор Гербін, а напав на нього такий собі Михайло Дерещук, відомий під прізвиськом "Дира". Відомо, що у 2015 році він балотувався до Івано-Франківської міської ради.

Українська правда

Теми: Івано-Франківськнадзвичайна подіякриміналполіція
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