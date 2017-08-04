ЗМІ: Спецпрокурор США у справі про втручання РФ скликав журі для розслідування
П'ятниця, 4 серпня 2017, 03:25
Спеціальний прокурор США у справі про втручання Росії в американські вибори Роберт Мюллер скликав велике журі для розслідування.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.
За словами джерел, Мюллер скликав у Вашингтоні велике журі для допомоги в розслідуванні справи про втручання РФ у вибори в 2016 році. Також журі буде розслідувати зустріч сина президента США Дональда Трампа з російським адвокатом Наталією Весельницькою.
Одне з джерел повідомило, що Мюллер хоче дізнатися, чи пропонував хтось в ході цієї зустрічі росіянам опублікувати матеріали, що компрометують Хілларі Клінтон.
Інше джерело сказало, що сам президент США не перебуває під слідством.
Представник Мюллера відмовився прокоментувати дану інформацію.