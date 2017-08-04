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ЗМІ: Спецпрокурор США у справі про втручання РФ скликав журі для розслідування

П'ятниця, 4 серпня 2017, 03:25

Спеціальний прокурор США у справі про втручання Росії в американські вибори Роберт Мюллер скликав велике журі для розслідування.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

За словами джерел, Мюллер скликав у Вашингтоні велике журі для допомоги в розслідуванні справи про втручання РФ у вибори в 2016 році. Також журі буде розслідувати зустріч сина президента США Дональда Трампа з російським адвокатом Наталією Весельницькою.

Одне з джерел повідомило, що Мюллер хоче дізнатися, чи пропонував хтось в ході цієї зустрічі росіянам опублікувати матеріали, що компрометують Хілларі Клінтон.

Інше джерело сказало, що сам президент США не перебуває під слідством.

Представник Мюллера відмовився прокоментувати дану інформацію.

Теми: СШАРосія
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