Трамп і Макрон поговорили про Україну, Сирію і КНДР

Президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови обговорили низку актуальних питань міжнародної політики.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Президент Дональд Трамп говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб вивчити шляхи активізації співпраці у вирішенні кризи в Сирії та Іраку та протистояння шкідливому впливу Ірану", - йдеться у повідомленні.

Президенти також говорили про політичне вирішення в Лівії і контртерористичну діяльність в Африці.

"Вони погодились, що режим Мадуро у Венесуелі має відновити права венесуельського народу і ще раз підтвердили важливість імплементації мінських угод всіми сторонами для досягнення мирного врегулювання в Україні. Нарешті, вони обговорили спільні інтереси, що стосуються Північної Кореї", - повідомили в Білому домі.

Як повідомлялось, у серпні має відбутись зустріч на рівні політичних радників президентів країн учасниць "нормандської четвірки". В "нормандський формат" входять Україна, Франція, Німеччина, Росія. Політичним радником з боку РФ є помічник президента РФ Владислав Сурков, який курирує ОРДЛО. З боку США радником є ​​Курт Волкер.