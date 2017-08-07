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Від негоди на півдні України постраждали п’ятеро, одна людина загинула

Понеділок, 7 серпня 2017, 10:37

Одна людина загинула та ще п’ятеро отримали поранення внаслідок складних погодних умов – сильного вітру, грози та дощу, у Херсонські та Миколаївській областях.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у смт Лазурне Скадовського району поривом вітру перекинуло на бік вантажний автомобіль, внаслідок цього загинула 1 людина, яка перебувала біля вантажівки, та постраждало 2 дітей, які перебували в кабіні автомобіля. Дітей забрали до міської лікарні.

Окрім того, у Миколаєві поривом вітру зірвало дерев’яну покрівлю з літнього майданчику кафе-бару "Golden River". Внаслідок цього постраждало 3 особи, їм надали першу медичну допомогу.

Як повідомлялося, 93 населених пункти в 5 областях знеструмлені через негоду 6 серпня.

Українська правда

Теми: Херсонська областьМиколаївська областьпогоданадзвичайна подія
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