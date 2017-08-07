За півроку в Україні засудили до в'язниці 121 корупціонера

У 1-му півріччі українські суди засудили до позбавлення волі за корупційні злочини 121 людину, 77 - виправдали.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на статистичну інформацію, отриману у Верховному суді України.

Відповідно до неї, в січні-червні 2017 року до судів надійшло 4 444 справи про корупційні злочини, розглянуто було 2 063.

За вчинення корупційних злочинів притягнуто до кримінальної відповідальності 469 осіб, до адміністративної - 903.

При цьому до позбавлення волі засуджено 121 особу, виправдані - 77, закрито провадження проти 110.

Ще 4 злочинця було засуджено до громадських робіт, 12 - до арешту, 265 - до штрафу.

Щодо 102 засуджених осіб було прийнято рішення звільнити їх від відбування покарання.

Крім того, до 25 корупціонерів суд застосував конфіскацію, до 14 - спецконфіскацію.

Найбільша кількість рішень щодо позбавлення волі для корупціонерів винесена судами в Києві - 18 вироків, найменша - у Хмельницькій, Рівненській, Житомирській і Закарпатській областях - жодного вироку.

Найбільше виправдувальних вироків винесено в Кіровоградській області - 12.

Серед засуджених найбільше співробітників поліції й Міністерства внутрішніх справ (58) і військовослужбовців (44).

Найменше засуджено за корупцію суддів (жодного), співробітників Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з запобігання корупції (жодного) і працівників апарату судів (1).

Як повідомлялося, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький задоволений початком боротьби з топ-корупцією, однак зазначає, що суспільство завжди буде вимагати більшого.