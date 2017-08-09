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Українці від землетрусу в Китаї не постраждали

Середа, 9 серпня 2017, 12:25

Українців немає серед загиблих і постраждалих від землетрусу у китайській провінції Сичуань.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ у Twitter.

"Консул повідомляє про відсутність українців серед загиблих і постраждалих під час землетрусу в Китаї (Сичуань)", – сказано в повідомленні.

За останніми даними, землетрус у Китаї забрав життя щонайменше 13 людей, ще 175 осіб постраждали. Рятувальники ще розбирають завали і розшукують постраждалих.

Після землетрусу 8 серпня в Китаї сталися підземні поштовхи на північному заході магнітудою 6,5 балів. З моменту землетрусу було зафіксовано понад 770 слабших поштовхів.

Влада евакуювала з постраждалих районів близько 31 500 туристів.

Епіцентр землетрусу був неподалік від національного парку Китаю Цзючжайгоу, який є всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО.

"Українська правда", "Інтерфакс-Україна"

Теми: Китайстихійне лихоМЗС
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