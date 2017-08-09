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Українська Гельсінська спілка подала 2 скарги в ЄСПЛ на ув'язнення Балуха

Середа, 9 серпня 2017, 13:56

Українська Гельсінська спілка з прав людини подала 2 скарги в Європейський суд з прав людини на засудження в окупованому Росією Криму українця Володимира Балуха.

Про це на брифінгу у середу повідомила юрист УГСПЛ Дар'я Свиридова, передають "Українські новини".

"Українською Гельсінською спілкою подані вже 2 скарги в ЄСПЛ", - сказала вона.

Правозахисники зазначають, що судовий процес проти Балуха був обумовлений його проукраїнською позицією в Криму.

Зокрема, всі обшуки в його будинку проводилися російськими силовиками з метою зірвати вивішений ним український прапор.

В остаточному підсумку, російська влада вирішила заарештувати його, обвинувативши в незаконному зберіганні боєприпасів.

Правозахисники встановили, що до кримінального переслідування Балуха причетні близько 20 осіб, зокрема співробітники ФСБ Віктор Палагін і Сергій Воронін.

Як повідомлялося, 4 серпня кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.

Теми: Кримправа людинисудЄвропа
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