Українська Гельсінська спілка подала 2 скарги в ЄСПЛ на ув'язнення Балуха

Українська Гельсінська спілка з прав людини подала 2 скарги в Європейський суд з прав людини на засудження в окупованому Росією Криму українця Володимира Балуха.

Про це на брифінгу у середу повідомила юрист УГСПЛ Дар'я Свиридова, передають "Українські новини".

"Українською Гельсінською спілкою подані вже 2 скарги в ЄСПЛ", - сказала вона.

Правозахисники зазначають, що судовий процес проти Балуха був обумовлений його проукраїнською позицією в Криму.

Зокрема, всі обшуки в його будинку проводилися російськими силовиками з метою зірвати вивішений ним український прапор.

В остаточному підсумку, російська влада вирішила заарештувати його, обвинувативши в незаконному зберіганні боєприпасів.

Правозахисники встановили, що до кримінального переслідування Балуха причетні близько 20 осіб, зокрема співробітники ФСБ Віктор Палагін і Сергій Воронін.

Як повідомлялося, 4 серпня кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.