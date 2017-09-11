Геращенко про Саакашвілі: Провокатори домагалися кровопролиття

Народний депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що Міхеіл Саакашвілі, прориваючись до України, домагався кровопролиття.



Про це він написав у своєму Facebook вранці 11 вересня.



"5 прикордонників і 11 поліцейських отримали травми під час прориву групи провокаторів на чолі з Михайлом Саакашвілі через пункт пропуску "Шегині", – зазначив він.



"Головною метою провокаторів, які незаконно проривали державний кордон України, було домогтися кровопролиття, що супроводжується сценами брутального насильства з боку співробітників правоохоронних органів", – заявив Геращенко.



"Цієї мети провокаторам домогтися не вдалося. Навпаки, всім мислячим людям стало очевидно, що заради спроби захопити владу в Україні і Саакашвілі, і Тимошенко готові піти по навіть по трупах", – додав він.



На думку нардепа, все "має завершитися пред'явленням підозр всім тим, хто навмисно порушив державний кордон України, в тому числі і провокаторам із числа народних депутатів України, які подали поганий приклад незаконного перетину кордону".

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.

Олена Рощенко, УП