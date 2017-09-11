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Геращенко о Саакашвили: Провокаторы добивались кровопролития

Понедельник, 11 сентября 2017, 08:46

Народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко считает, что Михэил Саакашвили, прорываясь в Украину, добивался кровопролития.

Об этом он написал в своем Facebook утром 11 сентября.

"5 пограничников и 11 полицейских получили травмы во время прорыва группы провокаторов во главе с Михаилом Саакашвили, через пункт пропуска "Шегини", – отметил он.

"Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины было добиться кровопролития, сопровождающимся сценами брутального насилия со стороны сотрудников правохранительных органов", – заявил Геращенко.

"Этой цели провокаторам добиться не удалось. Напротив, всем думающим людям стало очевидно, что ради попытки захватить власть в Украине и Саакашвили, и Тимошенко готовы пойти по даже по трупам", – добавил он.

По мнению нардепа, всё "должно завершиться предъявлением подозрений всем тем, кто умышленно нарушил государственную границу Украины, в том числе и провокаторам из числа народных депутатов Украины, подавших дурной пример незаконного пересечения границы".

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом заминировании, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. У пограничников был приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.

Алена Рощенко, УП

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Темы: СаакашвилиВерховная РадаГеращенко Антон
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