7 депутатів проситимуть віддати Сакарелідзе на поруки

Депутат Верховної Ради Єгор Соболєв прилетів до Львова, щоб просити суд віддати йому на поруки Давіда Сакварелідзе.

Про це він повідомив у facebook.

"Терміново прилетів до Львова просити суд віддати мені на поруки David Sakvarelidze. Він не Микола Мартиненко з Аваковим та Яценюком в друзях, впливати на слідство не може. І тікати теж не збирається", - написав Соболєв.

Він відзначив, що суд хочуть перенести на 18 вересня.

"Але суд хочуть перенести на понеділок. Що може бути порушенням 72-годинного терміну на розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу. Радимося", - написав Соболєв.

Він пояснив, що хоче брати Сакварелідзе на поруки, бо останній є його другом.

"Але насамперед ми тут в інтересах усіх людей, які виступають проти повернення держави Януковича. За свої дії Давід має відповісти у суворій відповідності до Закону. Так само як генерал Прикордонної служби, який відмовлявся перевірити документи під час подій на Шегині та, якщо він справді вірив у замінування, евакуювати людей в безпечне місце і перевірити паспорти там", - написав Соболєв.

Він наголосив, що відповісти за законом повинні організатори блокування потяга у Перемишлі і Мартиненко, якого суд відпустив на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту".

Наразі у Львів прибули нардепи Юрій Дерев'янко, Соболєв, Володимир Парасюк, Олена Шкрум, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, Іван Крулько.

О 15:30 вони планують піти до голови Галицького Суду у Львові з клопотанням адвокатів невідкладно призначити суд щодо обрання запобіжного заходу щодо Сакварелідзе.

За словами прес-секретаря "Руху нових сил" Мар'яни Почтар, усі вони готові брати Сакварелідзе на поруки.

Як відомо, 14 вересня правоохоронці вручили повідомлення про підозру соратнику Міхеіла Саакашвілі Давиду Сакварелідзе.

Сакварелідзе підозрюють у порушенні ч.2 ст.332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Санкція статті передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутатиВерховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.

Вранці 12 вересня прикордонники та поліцейські прийшли до львівського готелю "Леополіс", де зупинився Міхеіл Саакашвілі.

Представник Державної прикордонної служби зачитав Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин ним українського держкордону.

Саакашвілі підписав спочатку заперечення його адвокатів до протоколу про незаконний перетин кордону, а потім підписав в цілому сам протокол.

12 вересня поліція Львівської області за фактом прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня затримала 5 осіб.

Пізніше суд арештував двох учасників прориву в "Шегинях" – жителя Івано-Франківської області та Волині.

Ірина Балачук, УП