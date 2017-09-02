Постпред РФ при ООН назвав ідею з миротворцями підривом "Мінська"

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя вважає, що ініціатива України про необхідність миротворчої місії на Донбасі спрямована на підрив мінських угод.

Таку думку він висловив в коментарі ТАСС.

"Про якусь миротворчу операцію ООН на Донбасі наші колеги з Києва згадували неодноразово. Нещодавно президент Петро Порошенко говорив, що буде ставити це питання на Генеральній Асамблеї ООН. Буде чи не буде - подивимося. На сьогоднішній день у нас є тільки два формати, в яких обговорюється врегулювання на Україні, - це "нормандський формат" і контактна група", - зазначив постпред РФ при ООН.

На його думку, заяви про миротворчу операцію "розраховані на внутрішнє споживання і представляють собою маневр української влади".

"Це така спроба створити видимість розумового процесу з приводу нового формату і тим самим продовжувати не виконувати ясно і чітко сформульований план врегулювання, який зафіксований в мінських угодах", - підкреслив він.

Як відомо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що має намірініціювати введення миротворчої місії ООН на Донбас на сесії Генасамблеї ООНв США у вересні.

Президент також обговорював це питання з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом 24 серпня.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, глава місії України при НАТО Вадим Пристайко заявляв, що Росія блокує введення миротворців ООН на Донбас.