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Головні новини дня – за 60 секунд

Середа, 27 вересня 2017, 22:40

Вибухи у Калинівці, пожежа у Києві, спроба арешту розмов та СМС, вирок Умерову, Лавринович, депутати Європарламенту – новини, які обговорювали 27 вересня.

Тема дня: вибухи у Калинівці. У Калинівці Вінницької області вибухали артилерійські склади на території військової частини.

Евакуйовано було понад 30 000 осіб.

Через це Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів.

Через це був закритий для руху поїздів залізничний перегін Сосонка-Калинівка.

Через це антитерористичні навчання на об'єкті енергетики у Вінниці були припинені.

Через це Міноборони взяло під посилену охорону низку військових стратегічних об'єктів.

З 19:00 27 вересня на складах боєприпасів у Калинівці припинилися вибухи.

У РНБО повідомили, що евакуйовані вже у середу зможуть повертатися додому.

За фактом надзвичайної події до ЄРДР внесено інформацію за попередньою кваліфікацією "диверсія".

А радник президента Юрій Бірюков каже, що причиною пожежі на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області міг стати безпілотний літальний апарат.

Про пожежу у Києві. На восьмому поверсі Інституту харчових технологій, будівля якого розташована на вулиці Володимирській, 72, у Києві, сталася пожежа.

Про спробу арешту розмов та СМС. Генеральна прокуратура просила суд у січні 2017 року арештувати "інформацію", наявну в українських мобільних операторів за період січень-березень 2014 року (під час Революції гідності).  

Про вирок Умерову. Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова і призначив покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

Про Лавриновича. Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвоката екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича та скасував рішення Печерського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці.

Про депутатів Європарламенту. Прикордонники не дозволили в'їзд на територію України депутату Європарламенту від угорської радикальної партії "Йоббік" Крістіні Морваі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Вінницька областьЛавриновичЄвропа
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