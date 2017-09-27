Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Среда, 27 сентября 2017, 22:40

Взрывы в Калиновке, пожар в Киеве, попытка ареста разговоров и СМС, приговор Умерову, Лавринович, депутаты Европарламента – новости, которые обсуждали 27 сентября.

Тема дня: взрывы в Калиновке. Вчера ночью в Калиновке Винницкой области взрываются артиллерийские склады на территории воинской части.

Эвакуировано было более 30 000 человек.

Из-за этого Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов.

Из-за этого был закрыт для движения поездов железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка.

Из-за этого, антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице были прекращены.

Из-за этого, Министерство обороны взяло под усиленную охрану ряд военных стратегических объектов.

С 19:00 27 сентября на складах боеприпасов в Калиновке прекратились взрывы.

В СНБО сообщили, что эвакуированные уже в среду смогут возвращаться домой.

По фактам взрывов в Калиновке в ЕРДР внесена информация по предварительной квалификации "диверсия".

А советник президента Юрий Бирюков говорит, что причиной пожара и взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области мог стать беспилотный летательный аппарат.

О пожаре в Киеве. На восьмом этаже Института пищевых технологий, здание которого находится на улице Владимирской, 72, в Киеве, произошел пожар.

О попытке ареста разговоров и СМС. Генеральная прокуратура просила суд в январе 2017 арестовать "информацию", имеющуюся у украинских мобильных операторов за период январь-март 2014 (во время Революции достоинства).

О приговоре Умерову. Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.

О Лавриновиче. Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Александра Лавриновича и отменил решение Печерского райсуда Киева об избрании ему меры пресечения в виде ареста на 2 месяца.

О депутатах Европарламента. Пограничники не разрешили въезд на территорию Украины депутату Европарламента от венгерской радикальной партии "Йоббик" Кристине Морваи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Винницкая областьЛавриновичЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Винницкая область
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
В Винницкой области Силы обороны отрабатывают воздушные цели врага – ОВА
Из военкомата на суд. Как бывшие чиновники-коррупционеры возобновляются на работу
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: