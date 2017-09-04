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Поліція просить свідків вибуху на Грушевського допомогти їй

Понеділок, 4 вересня 2017, 17:01

Київська поліція просить відгукнутися свідків вибуху, який стався на вулиці Грушевського 24 серпня.

"Інформація про цю подію необхідна для належного розслідування і встановлення осіб, причетних до вибуху", – пояснює столична поліція.

"24 серпня 2017 року о 14:00 невідома особа на тротуарі, що напроти Національного художнього музею на вулиці Грушевського, 6, використала невстановлений вибуховий пристрій та вчинила замах на умисне вбивство трьох громадян. У результаті дві жінки та чоловік отримали тілесні ушкодження", – нагадують правоохоронці.

Зараз проводяться слідчі та розшукові дії для встановлення свідків та очевидців події.

Слідчі закликають людей, які мають інформацію про обставини цього злочину, звернутися за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 15, або дзвонити на (098) 965-82-73 чи (067) 235-24-34.

Слідче управління Головного управління Нацполіції у Києві проводить досудове розслідування у провадженні про замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Теми: Київкриміналполіція
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