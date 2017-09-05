Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сирії загинули двоє російських військових

Вівторок, 5 вересня 2017, 01:37

Двоє російських військовослужбовців загинули в сирійській провінції Дейр-ез-Зор після обстрілу терористами ІД автомобільної колони.

Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.

"Військовослужбовці контрактної служби супроводжували автомобільну колону російського центру з примирення ворогуючих сторін. При проходженні в провінції Дейр-ез-Зор автомобільна колона піддалася мінометному обстрілу терористами ІД", - заявили в МЗС Росії.

За даними Міноборони РФ, в результаті обстрілу один військовослужбовець загинув на місці, інший отримав важкі поранення і помер у госпіталі.

Раніше агентство Reuters повідомило, що в Сирії за 2017 рік загинули щонайменше 40 російських військовослужбовців і приватних підрядників, незважаючи на офіційні заяви Росії про десятьох загиблих.

Теми: СиріяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Сирія
Угрупування ІДІЛ оголосило про загибель свого лідера
У США повідомили про другий за тиждень небезпечний інцидент з російським літаком у Сирії
Пентагон назвав атаку винищувача РФ на американський дрон "небезпечною"
Останні новини
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
Усі новини...
Реклама: