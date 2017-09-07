Хроніка 7 вересня. Квартирний скандал Сергія Лещенка та шоу-бізнес із політичним забарвленням

Найцікавіше: 2007. Артисти зароблять на виборах 5 мільйонів доларів 2010. Манія переслідування і неввічливість: нові порядки у Нацбанку 2016. Сергій Лещенко потрапив у скандал через купівлю квартири

2001, п’ятниця

Російські інвестори цураються України через найвищі політичні ризики, пише російський "Експерт". Проте активність спостерігається в паливно-енергетичному комплексі (російським нафтовикам належить 2 з 6 діючих НПЗ), хімічній, харчовій і парфюмерно-косметичній галузях.

2002, субота

16 вересня, коли в Україні мають відбутися масштабні акції опозиції, протестувати вирішили й шахтарі. Незалежна профспілка гірників проанонсувала акції протесту "з урахуванням невиконання урядом вимог НПГУ, погіршення ситуації у вугільній і гірничорудній галузях, авантюристичності заходів, які проводяться останнім часом з метою збити запал соціального протесту шахтарів".

2004, вівторок

– "Слово "повстання" – страшне слово. Людей, які вимовляють його, я хочу запитати: про що ви думаєте, закликаючи до заколоту? Це ж те саме, що загрожувати нам тероризмом. […] Ніяких повстань і революцій в Україні не буде!" Президент Леонід Кучма у виступі перед військовими прирівнює боротьбу із владою до тероризму.

– Британська "Індепендент" пише про капітана Олексія Донського, який працював у слідчому відділі прокуратури Києва. Донськой заявив про своє звільнення через те, що розслідував зловживання з боку Ігоря Бакая у часи його керівництва "Нафтогазом".

2005, середа

Боротьба "помаранчевих" між собою уповільнила хід ринкових реформ в Україні, а саме вони мали б надихнути закордонних інвесторів та надати поштовх українській економіці, пише "Дейлі Телеґраф".

А боротьба тільки набирає обертів. НСНУ попередила інші політичні сили, що співробітництво з колишнім керівником Секретаріату президента Олександром Зінченком унеможливить їхні відносини з НСНУ. Самому Зінченко це нагадує 1937 рік.

На місце Зінченка, який пішов з посади, звинувативши "президентських друзів" в корупції, призначили віце-прем'єра з питань євроінтеграції Олега Рибачука.

2006, четвер

В Україні настав етап політичної стабільності, вважає президент Віктор Ющенко, вочевидь, маючи на увазі об’єднання зусиль з Партією регіонів. Проте у парламенті НУ до Антикризової коаліції ще не приєдналась. "Нашоукраїнці" вимагають змінити назву коаліції у разі, якщо об’єднання відбудеться.

2007, п’ятниця

– Політикам – вибори, співакам – заробіток. Під час виборів артисти заробляють на українських політиках близько 5 мільйонів доларів, пише "Дело". Найбільші витрати у Партії регіонів: гонорари співаків, які виступають під їхніми прапорами, складають до 30 тисяч доларів за концерт. Багато хто не приховує, що виступає на "концертах підтримки" за гроші. Але гонорар за виступ із політичним забарвленням залишається у зірок стандартним, як за звичайний концерт.

– Медіаскандал за участю Ганни Герман. Київська незалежна медіапрофспілка прийняла Герман у свої лави, що обурило частину журналістів. Після скандалу комітет Незалежного медіапрофсоюзу України це рішення скасував. Герман назвала це брудною технологією.

2009, понеділок

– Президент Віктор Ющенко заявив, що розслідування справи про його отруєння завершене, попри перешкоди з боку оточення Юлії Тимошенко, а організатори отруєння переховуються в Росії. Але генпрокурор Олександр Медведько вважає, що до президентських виборів справу не розкриють.

– Росія не збирається змінювати умови оплати транзиту російського газу через Україну, дав зрозуміти президент РФ Дмитро Медведєв. "У нас теж не найпростіші часи", – сказав він. Водночас прем'єр Юлія Тимошенко заявила про відсутність суперечок із Росією у питанні по газу, його транспортуванню та тарифам.

2010, вівторок

– Про "банкіра Сім’ї", першого заступника голови НБУ Сергія Арбузова поки відомо небагато. Але вже розповідають, що він не вітається в коридорі і ходить з охороною навіть усередині будівлі НБУ. Для Нацбанку це нечувана річ.

– Парламент знов штормить. Під будівлею Верховної Ради зібралися прихильники Партії регіонів, щоб підтримати президента та коаліцію. Збираються біля парламенту й активісти БЮТ та "Свободи". Опозиція протестує проти намірів підвищити тарифи ЖКГ та пенсійний вік.

Під куполом теж неспокійно. В президії відбулася невелика бійка між бютівцями та регіоналами. БЮТ вимагає розглянути питання про відставку глави СБУ Валерія Хорошковського та міністра освіти Дмитра Табачника.

Проте, незважаючи на протидію опозиції, депутати все ж проголосували кілька законопроектів. Один з них дозволив президенту призначати голову Київської міськдержадміністрації (раніше головою КМДА автоматично ставав голова Київради).

2011, середа

– Росія погрожує розірванням Харківських угод у разі, якщо Україна захоче у суді оскаржити газові контракти 2009 року. В такому випадку Україна втратить знижку на газ – за підрахунками росіян, це 4 мільярди доларів щорічно. В Партії регіонів впевнені, що в односторонньому порядку Росія розірвати Харківські угоди не зможе.

Харківські угоди РФ розірве в 2014 році після анексії Криму.

– "На що я впливаю?! Я впливаю лише на свою родину". Юрій Іванющенко, відомий як Юра Єнакіївський, з’явився у парламенті і отримав перший досвід подібного публічного спілкування з журналістами.

2012, п’ятниця

– Берегівська міська рада (Закарпаття) надала угорській мові статус регіональної на території міста. Це стало першим випадком, коли регіональною визнали не російську мову. З 25,5 тисяч жителів Берегового половина – угорці.

А інші міста та області на Сході та Півдні продовжують визнавати регіональною російську. Тепер це зробила Миколаївська обласна рада.

– Міноборони Росії вимагає від українського уряду 3,2 мільярди гривень, третьою стороною у цій справі виступає корпорація "Єдині енергетичні системи України". Раніше СБУ порушила справу проти Юлії Тимошенко за борги корпорації ЄЕСУ перед Росією.

2014, неділя

– Один місцевий житель загинув, троє зазнали поранень внаслідок обстрілу Маріуполя бойовиками. І це незважаючи на режим припинення вогню. Прем’єр Арсеній Яценюк впевнений: якщо це перемир'я закінчиться так, як закінчувалися всі попередні, то не залишиться нічого іншого, як ввести воєнний стан.

– З Іловайська продовжують виходити українські військові. Цього разу з оточення вирвалися 32 бійця.

– У Донецьку звільнили 17 українських полонених. Спочатку відпустили двох військовослужбовців, потім – ще 15. Проте у "ДНР" пояснили, що звільнення відбулося не в рамках мирного плану Порошенка, а через особисті домовленості. У заручниках бойовиків залишаються ще 700-800 осіб.

FB Mustafa Nayyem

2015, понеділок

– Вперше за останні місяці у зоні АТО не стріляли протягом всього дня.

– У Москві до 7 років засудили росіянина Олександра Разумова. Його звинуватили в тому, що він пройшов навчання у "Правому секторі" та повернувся в Росію, щоб вербувати людей для участі у бойових діях на боці України.

– Біля адміністративного кордону із окупованим Кримом російські прикордонники затримали трьох українських військових. Росіяни заявили, що військові незаконно переткнули кордон. Місцеві колаборанти заговорили про те, що військові можуть бути диверсантами.

2016, середа

– Скандал навколо нової квартири нардепа Сергія Лещенка, яку оцінюють в 310 тисяч доларів. "Народний фронт" і Радикальна партія закликають Національне антикорупційне бюро перевірити її придбання, а дехто навіть пропонує забрати в Лещенка мандат. Про проведення перевірки антикорупціонерів просить й сам Лещенко. Він пояснює, що купив квартиру на свої заощадження й гроші, взяті в борг, а партнером капіталовкладення стала його дівчина. Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький доручив НАБ перевірити законність покупки.

У лютому 2017 Печерський райсуд закриє "квартирну справу": в ній не знайдуть складу злочину.

– До 5 і 7 років колонії російський суд засудив чотирьох кримських мусульман. Їх звинуватили в участі у партії Хізб ут-Тахрір, яку заборонено в Росії, а в Україні є легальною. Українське МЗС висловило протест і озвучило вимогу припинити репресії.

Рустем Халілов, для УП