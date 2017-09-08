У Дніпрі прокурора затримали на хабарі у $25 тисяч

У Дніпрі затримали прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 під час одержання 25 тисяч доларів хабара.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

Прокурор місцевої прокуратури вимагав і отримав 25 тисяч доларів від громадянина за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Операція із затримання хабарника була проведена 7 вересня прокуратурою Дніпропетровської області спільно з працівниками Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.