Вкрадені РФ українські бурові установки охороняють озброєні люди

Українські правоохоронці та представники "Чорноморнафтогаз", "Нафтогаз України" вийшли до Північно-західної частини Чорного моря, де оглянули українські бурові установки, морські стаціонарні установки та іншу техніку для видобування природного газу.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Вказується, що було оглянуто 4 самопідіймальні плавучі бурові установки "Петро Годованець", "Україна" ("Незалежність"), "Сиваш", "Таврида", 6 морських стаціонарних платформ "Штормова-17", "МСП - 2", "МСП - 4", "МСП - 5", "МСП - 7", "МСП-18", 5 блок-кондукторів № 1, № 10, № 11, № 13, № 23 та морський буксир "Центавр".

"Під час огляду встановлено, що на усіх зазначених об’єктах перебувають озброєні особи. На двох самопідіймальних плавучих бурових установках "Петро Годованець", "Україна" ("Незалежність") змінено їх назву на "Крим-1", "Крим-2". Також на двох самопідіймальних плавучих бурових установках "Крим-2", "Сиваш" піднято прапор "Російської Федерації", - повідомляє прес-служба ГПУ.

Також в повідомленні зазначається, що на вказаних газових родовищах невстановленими озброєними особами здійснюється незаконне видобування природного газу.

"Згідно спеціальних дозволів на користування надрами, що видані Держгеонадрами України, таке право надано ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз"", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що самопідіймальні плавучі бурові установки були придбані за рахунок "Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз". На їх закупку було витрачено понад 11 млрд 655 млн гривень.

Наразі прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами захоплення та угону 27 суден та 4 самопідіймальних плавучих бурових установок, незаконної розробки природних ресурсів у виключній морській економічній зоні України та видобування природного газу і газу, розчиненого у нафті, без наявності спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Як відомо, російське "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз", яке після анексії Криму незаконно заволоділо активами української компанії "Чорноморнафтогаз", щорічно на шельфі Чорного моря добуває 2 млрд куб. м природного газу.

Раніше повідомлялося, що всупереч нормам міжнародного морського права Росія шукає газ в українській акваторії Азовського моря.

Українська правда