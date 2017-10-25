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Головні новини дня – за 60 секунд

Середа, 25 жовтня 2017, 21:38

Звільнення Умерова та Чийгоза, документи про позбавлення громадянства для Саакашвілі, лотерейний виграш Ляшка, заяви по ДТП в Харкові, звільнення глави Держгеокадастру і відсторонення адвоката Януковича - новини, які обговорювали 25 жовтня.

Про Умерова та Чийгоза. Представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали турецькій стороні. Вони з Туреччини вирушать в Україну.

Порошенко каже, що домовлявся про звільнення Умерова та Чийгоза з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у США та Україні.

Російська сторона ставила умовою звільнення Чийгоза та Умерова подачу ними прохання про помилування президенту РФ Володимиру Путіну.

Про Саакашвілі. Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі отримав документи від Адміністрації президента про позбавлення його громадянства України.

Про лотерейний виграш Ляшка. В Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що в найближчий час перевірять декларацію лідера "Радикальної партії" та нардепа Олега Ляшка.

Про ДТП у Харкові. Водій автомобіля "Volkswagen Touareg" Геннадій Дронов повністю покладає відповідальність за аварію на вулиці Сумській у Харкові на водія "Lexus" Олену Зайцеву.

Про мітинг під Радою. Полковник Збройних сил України В’ячеслав Власенко заявив, що під Верховною Радою перебувають проплачені особи, у тому числі з десяток колишніх бійців батальйону "Донбас".  

Про голову Держгеокадастру. Кабінет міністрів України звільнив з посади виконуючого обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.

Про адвоката Януковича. Оболонський районний суд відсторонив адвоката, наданого державою екс-президенту Віктору Януковичу Максима Гераська. 

Про Коханівського. Святошинський районний суд Києва обрав для командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у справі про стрілянину в столиці.

Про Мартиненко. Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" екс-народного депутата Миколи Мартиненка та його ймовірного спільника, керівника структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

Теми: Саакашвілікримські татариЛяшко Олегмітинги
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