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Главные новости дня – за 60 секунд

Среда, 25 октября 2017, 21:38

Освобождение Умерова и Чийгоза, документы о лишении гражданства для Саакашвили, лотерейный выигрыш Ляшка, заявления по ДТП в Харькове, увольнение главы Госгеокадастра и отстранение адвоката Януковича - новости, которые обсуждали 25 октября.

Об Умерове и Чийгозе. Представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, выдали турецкой стороне. Они из Турции отправятся в Украину.

Президент Петр Порошенко говорит, что договаривался об освобождении Умерова и Чийгоза с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в США и Украине.

Российская сторона ставила условием освобождения Чийгоза Умерова подачу ими прошения о помиловании президенту РФ Владимиру Путину.

О Саакашвили. Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили получил документы от Администрации президента о лишении его гражданства Украины.

О лотерейном выигрыше Ляшка. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что в ближайшее время проверят декларацию лидера "Радикальной партии" и нардепа Олега Ляшко.

О ДТП в Харькове. Водитель автомобиля "Volkswagen Touareg" Геннадий Дронов полностью возлагает ответственность за аварию на улице Сумской в Харькове на водителя "Lexus" Алену Зайцеву.

О митингах под Радой. Полковник Вооруженных сил Украины Вячеслав Власенко заявил, что под Верховной Радой находятся проплаченные лица, в том числе с десяток бывших бойцов батальона "Донбасс".

О главе Госгеокадастра. Кабинет министров Украины уволил с должности исполняющего обязанностей главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.

Об адвокате Януковича. Оболонский районный суд отстранил государственного адвоката экс-президента Виктора Януковича Максима Герасько.

О Коханивском. Святошинский районный суд Киева избрал для командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о стрельбе в столице.

О Мартыненко. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК" "Энергоатом" экс-народного депутата Николая Мартыненко и его предполагаемого сообщника, руководителя структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".

Темы: Саакашвиликрымские татарыЛяшко Олегмитинги
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