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"Батьківщина" не підтримає законопроекти по Донбасу

Четвер, 5 жовтня 2017, 13:15

Фракції "Батьківщина" та "Самопоміч" не збираються підтримувати законопроекти щодо реінтеграції Донбасу та продовження особливих умов самоврядування для окупованих територій.

Про це з Верховної Ради у четвер повідомляє кореспондент УП.

"Голосуватимемо червоними", - сказав народний депутат із фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв, відповідаючи на запитання про голосування цих законопроектів.

"Ви знаєте нашу позицію. Ми підтримуємо свій проект, який пропонує "Самопоміч", - додав його колега по фракції Роман Семенуха.

Не підтримують ініціативи президента і у фракції "Батьківщина".

"Ми не підтримуємо обидва законопроекти", - зазначив нардеп із фракції "Батьківщина" Олексій Рябчин.

Водночас у інших фракціях поки що визначаються щодо свого голосування.

Наприклад, голова групи "Відродження" Віктор Боднар сказав УП, що в їх групі поки що немає рішення з цього приводу.

Натомість у фракції "Радикальна партія" готові підтримати законопроект про деокупацію Донбасу у першому читанні, однак не голосуватимуть за продовження особливих умов самоврядування в ОРДЛО.

"Перший закон ми голосуємо лише в першому читанні і будемо доробляти. Там треба прибрати про мінські домовленості, а другий - про особливий статус не голосуємо взагалі", - підкреслив нардеп із фракції Ляшка Дмитро Лінько.

У фракції "Опозиційний блок" навпаки думають щодо підтримки одного із президентських законопроектів.

"На фракції ми вирішили, що перший законопроект - ні, а щодо продовження особливого статусу - в залежності від процесу розгляду. Ми підтримали його включення у порядок денний, а далі будемо вирішувати, тому що є інформація, що будуть змінювати цей законопроект", - сказав член "Опозиційного блоку" Юрій Павленко.

Раніше повідомлялося, що "БПП" планує підтримати законопроекти по Донбасу. Проголосувати за них депутатів переконував сам президент, який  5 жовтня завітав  на засідання фракції "БПП".

При цьому "Народний фронт" повідомив про умови, за яких депутати проголосують за законопроекти по Донбасу. Головна пропозиція - чітко прописати, що закон вступає в дію тільки після виведення російських військ.

Роман Кравець, УП

Теми: Донбасзаконодавство
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