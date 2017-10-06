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День в АТО: 5 обстрілів, один поранений

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 18:36

Проросійські бойовики у п'ятницю 5 разів обстрілювали позиції української армії.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Так, на Донецькому напрямку зранку противник з великокаліберного кулемету і стрілецької зброї бив по захисниках шахти Бутівка. А близько 13 години бойовики відкрили вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по нашому опорному пункту біля Верхньоторецького. У відповідь українські військові застосували зброю на ураження",- розповіли у прес-центрі.

За данними штабу АТО, у результаті вказаного протистояння отримав поранення один військовослужбовець ЗСУ. Постраждалий оперативно був госпіталізований. Зараз його стан оцінюється як задовільний.

На Приморському напрямку незаконні збройні формування випустили 6 мін калібру 82 міліметри на підступах до Широкиного. А з гранатометів обстріляли укріплення ЗСУ неподалік Водяного.

На Луганському напрямку факти застосування бойовиками стрілецької зброї зафіксовані у районі Кримського.

Українська правда

Теми: АТО
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