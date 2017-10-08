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СБУ опублікувала записи розмов ватажків ПВК Вагнера на Донбасі

Неділя, 8 жовтня 2017, 05:10
СБУ опублікувала записи розмов ватажків ПВК Вагнера на Донбасі

Служба безпеки України оприлюднила записи телефонних розмов ватажків російської "Приватної військової компанії Вагнера" на Донбасі.

Записи опубліковано на сайті СБУ.

На записах можна почути переговори ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького про збитий український літак Іл-76 у 2014 році. Також є запис розмови ватажка "ПВК Вагнера" Дмитра Уткіна із з генерал-майором ЗС РФ Євгеном Никифоровим (Тамбов), що відбулася 28 січня 2015 року, очевидно, під час активних бойових дій. 

Голова СБУ Василь Грицак  повідомив, що члени приватної військової компанії Вагнера (Дмитра Уткіна) діяли на території України з 2014 року та причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму Луганського аеропорту та подій у Дебальцевому. 

Слідчі СБУ виписали повідомлення про підозру ватажку "ПВК Вагнера" Дмитру Уткіну. 

Теми: ДонбасСБУРосія
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