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СБУ опубликовала записи разговоров главарей ЧВК Вагнера на Донбассе

Воскресенье, 8 октября 2017, 05:10
СБУ опубликовала записи разговоров главарей ЧВК Вагнера на Донбассе

Служба безопасности Украины обнародовала записи телефонных разговоров главарей российской "Частной военной компании Вагнера" на Донбассе.

Записи опубликованы на сайте СБУ.

На записях можно услышать переговоры главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого о сбитом украинском самолете Ил-76 в 2014 году. Также есть запись разговора главаря "ЧВК Вагнера" Дмитрия Уткина с генерал-майором ВС РФ Евгением Никифоровым (Тамбов), состоявшейся 28 января 2015, очевидно, во время активных боевых действий.

Председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что члены частной военной компании Вагнера (Дмитрия Уткина) действовали на территории Украины с 2014 года и причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурму Луганского аэропорта и событиям в Дебальцево.

Следователи СБУ выписали уведомление о подозрении предводителю "ЧВК Вагнера" Дмитрию Уткину.

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Темы: ДонбассСБУРосcия
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