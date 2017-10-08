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Фільм про Олега Сенцова номінували на міжнародну премію

Неділя, 8 жовтня 2017, 21:17
Фільм про Олега Сенцова номінували на міжнародну премію

Фільм російського режисера Аскольда Курова "Процес" став номінантом міжнародної премії Silver Eye-2017 як кращий документальний фільм Східної і Центральної Європи.

Про це повідомляється на сайті європейського Інституту документального кіно, пише "Крим. Реалії".

Фільм про Олега Сенцова потрапив до категорії Feature - "Історія".

Церемонія нагородження пройде  24 - 29 жовтня на Міжнародному фестивалі документальних фільмів у місті Їглава (Чехія).

Крім нагороди кожен переможець отримає фінансову премію у сумі 1500 євро.

Як відомо, документальний фільм "Процес" вийшов в український прокат 6 квітня 2017 року. 

Українського режисера Олега Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб в Криму у травні 2014 року за обвинуваченням в організації терактів на півострові.

25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Згодом Сенцова, який перебував у колонії Якутська, перевели у колонію суворого режиму в Іркутську. 

23 вересня адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що йому невідоме місце знаходження українського політв'язня, а у  Челябінському СІЗО заявили, що Сенцова до них не етапували.

Згодом сам Сенцов у листі до правозахисниці повідомив, що його етапують з Іркутська до Ямало-Ненецького автономного округу.

Теми: СенцовРосіяполітв'язні
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