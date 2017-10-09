На виборах президента ПАРЄ Україна проголосує за представника Литви

На голосуванні за тимчасового голову Парламентської асамблеї Ради Європи, 9 жовтня, українські представники віддадуть свої голоси за члена Європейської народної партії, представника Литви Емануеліса Зінгеріса.

Про це повідомив депутат від "БПП" Олексій Гончаренко в ефірі телеканалу "112".

За його словами, на таємному голосуванні за нового голову ПАРЄ представники від України, скоріше за все, в більшості віддадуть свої голоси за литовського політика Емануеліса Зінгеріса.

"Участь у голосуванні візмуть два кандидати: Емануеліс Зінгерс з Литви та Стелла Кіріакідес з Кіпру. Скоріше за все Україна проголосує за Зінгеріса, оскільки всі ми знаємо тверду позицію Литви щодо РФ", - сказав Гончаренко.

Він також додав, що відповідно до правил ПАРЄ, обраний президент залишиться на посаді всього на три місяці, до відкриття наступної сесії - 22-26 січня 2018 року, де буде обраний наступний голова асамблеї.

На своїй сторінці у Facebook нардеп від "Народного Фронту" Леонід Ємець написав, що вже проголосував за Зінгеріса.

"Проголосував за Емануеля Зінгеріса на посаду Президента ПАРЄ. Особистий друг Нємцова, категоричний противник агресії Росії і ворог режиму Путіна має серйозні шанси очолити парламентську Асамблею Ради Європи!", - написав він.

Раніше повідомлялося, що президент ПАРЄ Педро Аграмунт, який потрапив у скандал через візит разом з російськими політиками до глави сирійського режиму Башара Асада, подав у відставку.

Українська правда