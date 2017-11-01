Холодницький: міністр Аваков у "справі рюкзаків" не фігурує

Глава МВС Арсен Аваков не фігурує у справі про закупівлю рюкзаків.

Про це заявив на брифінгу у середу глава САП Назар Холодницький.

На запитання, чи у справі, де затриманий син міністра Олександр Аваков, проходить хоч у якомусь статусі сам глава МВС, Холодницький заявив:

"Ні, не проходить".

На запитання, чи не тиснуло на нього те, що один із затриманих є сином міністра, керівник САП сказав:

"А як це пов'язано? Якби ми озирались на таке, то жодної справи не було б".

Як відомо, в обідню пору 31 жовтня що НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третій затриманий харків'янин Володимир Литвин, який у 2014 році був керівником ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.

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Роман Романюк, УП