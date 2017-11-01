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Холодницкий: министр Аваков в "деле рюкзаков" не фигурирует

Среда, 1 ноября 2017, 10:31

Глава МВД Арсен Аваков не фигурирует в деле о закупке рюкзаков.

Об этом заявил на брифинге в среду глава САП Назар Холодницкий.

На вопрос, проходит ли хоть в каком-то статусе сам глава МВД Аваков в деле, где задержан его сын Александр Аваков, Холодницкий заявил:

"Нет, не проходит".

На вопрос, не давило на него то, что один из задержанных является сыном министра, руководитель САП сказал:

"А как это связано? Если бы мы оглядывались на такое, то ни одного дела не было бы".

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

По данным источника УП в правоохранительных органах, третий задержанныйхарьковчанин Владимир Литвин, который в 2014 году был руководителем ИТ-компании "Turboseo".

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растратегосударственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента

Роман Романюк, УП

Темы: АваковАнтикоррупционная прокуратуракоррупция
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