Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіянина посадили за спробу воювати на боці ЗСУ

Середа, 1 листопада 2017, 11:28

Російський суд засудив жителя Челябінської області до 3 років і 3 місяців в'язниці, звинувативши його в спробі вступити до лав українського батальйону "Азов".

Про це пише "Медуза" з посиланням на регіональне управління ФСБ.

Повідомляється, що житель міста Копейськ буде відбувати покарання в колонії загального режиму.

За даними ФСБ, засуджений, ім'я якого не розголошується, "дотримувався ідеології націонал-соціалізму і виїжджав в листопаді 2014 року до України для участі в складі батальйону "Азов" у бойових діях у якості найманця".

У Копейському міському суді розповіли, що представники "Азова" зустрілися з підсудним на блокпосту в Маріуполі і відвезли його в інше місце.

"З'ясувавши, що підсудний не володіє необхідними бойовими навичками для участі в збройному конфлікті, йому відмовили у вступі до полку і доставили назад на той же блокпост", - повідомили представники суду.

Підсудний, додали вони, також звинувачувався в поширенні екстремістських матеріалів, які він нібито репостив влітку 2015 року на своїй сторінці в одній із соцмереж.

Суд визнав його винним у "замаху на участь в якості найманця у збройному конфлікті або військових діях", "публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності" та "збудження ненависті або ворожнечі за ознаками національності".

Як відомо, батальйон "Азов" був сформований з добровольців 2014 року в Маріуполі Донецької області. Пізніше його було переформатовано в полк. Зараз він входить до структури Національної гвардії України.

Теми: РосіяДонбасАТОсудв'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
Усі новини...
Реклама: