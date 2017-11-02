На суддю, яка відмовилась стягнути 100 млн з Насірова, подали скаргу

Громадська організація "Центр протидії корупції" подала скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю Солом’янского райсуду Києва Світлану Кушнір, яка відмовила у стягненні 100 мільйонів гривень застави екс-голови ДФС Романа Насірова.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на "ЦПК".

"У тексті скарги активісти навели докази дійсності незданих паспортів Романа Насірова, оприлюднені журналістами програми "Схеми", які суддя не взяла до уваги, і просять притягнути її до дисциплінарної відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Юристи побачили у діях судді дисциплінарний проступок та стверджують, що суддя порушила ч.8 ст. 182 Кримінального процесуального кодексу, в якій йдеться про звернення застави в дохід держави через порушення підозрюваним її умов.

Зазначається, що Вища рада правосуддя матиме 45 днів, щоб розглянути скаргу.

Раніше, 8 червня Солом’янський районний суд Києва відхилив клопотання детективів НАБУ і прокурорів САП щодо стягнення у дохід держави 100 мільйонів гривень застави відстороненого голови ДФС Романа Насірова через порушення ним умов обраного запобіжного заходу.

Тоді суддя не звернула уваги на докази детективів, що у Насірова може бути британський паспорт. Вона повірила захисту Насірова щодо того, що Міграційна служба анулювала його другий український закордонний паспорт.

Пізнше ЗМІ стверджували, що Насіров порушив умови запобіжного заходу та наводили нові докази надання захистом Насірова неправдивої інформації.

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

23 серпня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Насірова носити електронний браслет ще 60 днів.

Насірова підозрюють у тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".