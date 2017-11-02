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На Львівщині авто зіткнулось з автобусом, 7 людей травмовано

Четвер, 2 листопада 2017, 19:55

У Львівській області автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом, внаслідок аварії постраждали семеро людей.

Про це повідомляє ДСНС у Львівській області.

"До служби порятунку надійшло повідомлення, що на автодорозі Львів – Рогатин поблизу с. Залісся Перемишлянського району, відбулося зіткнення автомобіля "KIA" з пасажирським автобусом "Mercedes-Benz". У автобусі, що курсував за напрямом "Львів – Великі Глібовичі", перебувало попередньо 29 людей. Внаслідок ДТП постраждало 7 осіб", - йдеться у повідомленні.

Травми отримали водій легковика та шість пасажирів автобусу, всіх їх госпіталізували до медичних закладів.

Зазначається, що рятувальникам знадобилися гідравлічні ножиці, щоб деблокували водія, якого затиснуло між конструкціями легковика.

"Потерпілого через заднє сидіння винесли із автомобіля та передали медикам. Його госпіталізовано у Комунальну 8-му міську клінічну лікарню", - розповіли у ДСНС.

 
аварія у Львівській області
ДСНС у Львівській області
 
аварія у Львівській області
ДСНС у Львівській області

Наразі встановлюються обставини події.

Теми: аваріяЛьвівщина
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