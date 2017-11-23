Хроніка 23 листопада. Урок генетики від Нищука та кінець кар'єри Мороза

Найцікавіше: 2007. Кар'єра спікера Мороза добігла кінця 2011. У Донецьку голодують чорнобильці 2016. Міністр Нищук про "завезених жителів Донбасу"

2002, субота

Лідер "Нашої України" Віктор Ющенко впевнений, що Україна не повинна обирати між Росію та Європою. На його думку, країна має обрати формулу: "і Росія, і Європа".

2004, вівторок

Помаранчева революція, день 2.

Якщо зранку на Майдані були присутні лише близько тисячі активістів, то ввечері мітинг Віктора Ющенка зібрав вже 150 тисяч. Акції відбуваються і в інших українських містах. Місцеві ради масово висловлюють недовіру ЦВК та визнають Ющенка президентом. Кияни, від бізнесменів до пенсіонерів, несуть до наметового містечка на Майдані їжу.

Комітет Незалежної медіа-профспілки України закликав журналістів до загальнонаціонального страйку. Речник Міністерства закордонних справ Маркіян Лубківський від імені всього дипкорпусу заявив про підтримку Ющенка.

Сам Віктор Ющенко під час позачергового засідання Верховної Ради склав присягу президента, при відключених мікрофонах та без прямої телетрансляції.





2005, середа

Юлія Тимошенко розповіла, як рік тому запросила для зустрічі генералів, що були на боці Майдану. На її очах військові попередили керівництво МВС: якщо озброєні працівники МВС атакують протестувальників на Майдані, армія й розвідка стануть на бік народу.

2006, четвер

– Тільки 58% українців користуються мобільним зв'язком, йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології. Це близько 22 мільйонів осіб.

– У Донецьку збирали підписи за створення окремої Донецької республіки. Прем'єр Віктор Янукович негативно висловився щодо цієї ініціативи.

– Президент Віктор Ющенко став кумом грузинського колеги Міхеіла Саакашвілі – він став хрещеним батьком другого сина президента Грузії.

2007, п'ятниця

Фактично завершено кар'єру спікера Олександра Мороза. Він виступив у парламенті з останньою доповіддю, у якій розповів про зраду політиків і "противоправну авантюру" у вигляді дострокових виборів. "Це голос із труни", – охарактеризували його виступ у БЮТ.

А прем'єр Віктор Янукович оголосив про складення повноважень урядом, який він очолював. Найбільше його промові аплодували депутати від БЮТ та НУНС.

2008, неділя

Політикум в очікуванні нової парламентської коаліції. У БЮТ підкреслюють: спікера буде обрано тільки після її створення, а не одночасно с цим. А Віктор Ющенко називає найбільш вірогідним формат, коли всі парламентські фракції об'єднуються між собою, і тільки НУНС залишається в опозиції.

2009, понеділок

Прем'єр Юлія Тимошенко бореться з керівництвом місцевих облгазів за те, щоб вони до кінця року погасили заборгованості перед "Нафтогазом". Вона погрожує забрати в облгазів ліцензії. Сукупна сума боргу – 8 мільярдів гривень. Також прем'єр просить Генпрокуратуру порушити справи проти тих керівників, чиї області не розраховуються за блакитне паливо.

2010, вівторок

Близько сотні підприємців та активістів продовжують протестувати на Майдані у Києві проти ухвалення нового Податкового кодексу. Судові виконавці повідомили протестувальникам про судову заборону на проведення акції, але пішли ні з чим. Щоб запобігти знесенню наметів, нардепи перейменували їх на "Приймальні народного депутата".

Прем'єр Микола Азаров розповів про створення робочої групи з врегулювання окремих положень Податкового кодексу.





2011, середа

– Вже 85 чорнобильців, що голодують у Донецьку, звернулися за екстреною медичною допомогою. Інваліди-чорнобильці десяту добу голодують під будівлею Пенсійного фонду – вони вимагають виплатити в повному обсязі пенсії за судовими рішеннями. Донецький окружний адмінсуд заборонив їхню акцію, пояснюючи це загрозою теракту, у відповідь протестувальники пригрозили самоспаленням.

Тим часом до донецьких ліквідаторів аварії на ЧАЕС приєдналися і 10 чорнобильців з Луганська.

– На Закарпатті триває збір підписів за відставку Віктора Януковича з посади президента. Вже зібрано 24 тисячі підписів.

2012, п'ятниця

– Україна скорочуватиме закупівлю російського газу, заявив президент Віктор Янукович. Він пояснив, що в умовах цінового тиску, це єдиний важіль впливу на ситуацію.

– Невідомі розгромили у Каневі архів, де зберігалися бюлетені з проблемного 197 округу. Це один з округів, у якому ЦВК визнав неможливим встановлення результатів голосування. Головними претендентами в народні депутати на цьому окрузі були Богдан Губський та Леонід Даценко.

2013, субота

Євромайдан, день 3.

Зранку на Майдані Незалежності відбулася штовханина з міліцією. Силовики намагалися відтіснити протестувальників, пояснюючи це необхідністю змонтувати новорічну ялинку.

А у Миколаєві міліція спробувала силою розігнати акцію прихильників європейської інтеграції. Хоча в самому МВС стверджують, що нічого подібного не було.

2014, неділя

– Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг заявила: країна заморозила політичні контакти з Кремлем через анексію Росією Криму та активність росіян на Сході України.

– Чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі Василь Ломаченко вперше захистив свій титул в бою з тайцем Чонлатарном Піріяпіньйо.

2015, понеділок

– Двоє українських військових загинули та ще двоє зазнали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Україна зупиняє вантажне сполучення з окупованим Кримом. Уряд тимчасово заборонив переміщення вантажного транспорту через адміністративний кордон з півостровом.

Раніше рух вантажівок був заблокований кримськотатарськими активістами та іншими учасниками Громадянської блокади Криму.

– "Це спроба пояснити світу, що це не вони повні дебіли, а то вороги у них потужні". Нардеп Сергій Льовочкін звинуватив екс-главу МВС Віталія Захарченка у спробі переписати кримінальну справу про його власні злочини. Раніше Захарченко звинуватив Льовочкіна в розгоні студентів на Майдані 30 листопада 2013 року.

2016, середа

– Автором розгону Євромайдану був глава Адміністрації президента Сергій Льовочкін, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У відповідь Льовочкін звинуватив Авакова у брехні, що спрямована на "відволікання уваги від власних злочинів або його провальної роботи".

Тим часом керівник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк проінформував: близько половини "беркутівців", які брали участь в побитті людей на Майдані, продовжують працювати в спецпідрозділах поліції.

– Один український військовий загинув та ще троє зазнали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– #Зашквар_Нищука. Хвилю обурення викликав коментар міністра культури Євгена Нищука в ефірі "Свободи слова". "Коли ми так багато говорили про генетику, на Запоріжжі, на Донбасі, на тому... це ж міста завезені. Немає там ніякої генетики. Це свідомо завезені. Черкаси – це славетний гетьманський шевченків край, саме місто Черкаси наполовину завезене. Чого? Бо боялися цього Шевченківського духу. І так робили, це була технологія радянського союзу", – заявив Нищук.

"Опозиційний блок" зажадав відставки міністра, а російське МЗС обурилося, що на Заході не помітили цього висловлювання українського можновладця.

Пізніше Нищук вибачився за використання слова "генетика" та зауважив, що скандал навколо цього висловлювання почали розкручувати російські видання.

Рустем Халілов, для УП