Головні новини дня – за 60 секунд

Чауса звільнили, Соломатіна боїться за своє життя, Курченко хочуть оголосити в міжнародний розшук, син Попова дає свідчення, РФ готується до виборів в Україні - новини, які обговорювали 28 листопада.

Про Чауса. Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.

Про Бузину. Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини.

Про Соломатіну. Адвокат Богдан Яворський просить СБУ надати охорону Ганні Соломатіній, яка заявила про корупцію в Національному агентстві із запобігання корупції, в зв'язку з можливою загрозою її життю.

Про Курченка. Головне управління Нацполіції в Одеській області внесло клопотання до Генерального Секретаріату Інтерполу про оголошення у міжнародний розшук Сергія Курченка.

Про сина Попова. 29 листопада суд обиратиме запобіжний захід двом неповнолітнім, які напередодні вчинили розбійний напад на магазин "Святковий" в Оболонському районі Києва. Також після оголошення підозри обидвоє підлітків почали надавати свідчення щодо нападу на магазин.

Про вибори. "На сьогодні основна загроза – це підрив ситуації всередині. Те, що ми бачимо, основні зусилля російських спецслужб зараз йдуть всередину країни. Вже ніхто не вірить у швидку і блискавичну війну, всі розраховують на те, що владу можна поміняти зсередини шляхом підкупу, шляхом домовленостей. І йде цілеспрямована робота – підготовка до виборів 2019 року", – заявили в СБУ..

Про війська РФ на Донбасі. Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що в ОРДЛО діють регулярні російські війська з озброєнням більшим, ніж у Великій Британії.

Про сценарії для Донбасу. Конфлікт на Донбасі найближчим часом не буде врегульовано, вважає спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. На думку Волкера, дуже ймовірно, що активні воєнні дії триватимуть в Україні і через рік: "Я би сказав, що ймовірність цього 80%. Є шанс, що це буде не так, але найімовірніший сценарій, що все триватиме так, як є зараз".

Про "справу Онищенка". Прокуратура повідомила про підозру в несплаті 75 мільйонів гривень податків колишньому директору компанії "Київпромзбут".

Про обшуки у Запоріжжі. Співробітники СБУ проводять обшуки на запорізькому заводі "Перетворювач" у справі про можливу співпрацю з Російською Федерацією.

Про Прасолову. Підозрювана у вбивстві співробітника СБУ Олександра Хараберюша донеччанка Юлія Прасолова не причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета. За його словами, Прасолова арештована, правоохоронці перевіряють її причетність до інших резонансних вбивств.

Про Каталонію. Арештований екс-віце-президент женералітату Каталонії та екс-міністри від партії "Республіканська лівиця Каталонії" погоджуються зі владою Мадрида над регіоном та просять звільнення з-під варти.

Про доньку Путіна. Віце-президент Всесвітньої федерації рок-н-ролу Манфред Мохаб підтвердив, що Катерина Тихонова, знайома йому по спільній роботі в президії організації, дійсно є молодшою дочкою президента РФ Володимира Путіна.