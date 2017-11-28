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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 28 ноября 2017, 19:30

Чауса уволили, Соломатина боится за свою жизнь, Курченко хотят объявить в международный розыск, сын Попова дает показания, РФ готовится к выборам в Украине – новости, которые обсуждали 28 ноября.

О Чаусе. Высший совет правосудия уволил судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

О Соломатиной. Адвокат Богдан Яворский просит СБУ предоставить охрану Анне Соломатиной, заявившей о коррупции в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, в связи с возможной угрозой ее жизни.

О Бузине. Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве публициста Олеся Бузины.

О Курченко. Главное управление Нацполиции в Одесской области внесло ходатайство к Генеральному Секретариату Интерпола об объявлении в международный розыск Сергея Курченко.

О сыне Попова. 29 ноября суд будет избирать меру пресечения двум несовершеннолетним, накануне совершили разбойное нападение на магазин "Святковий" в Оболонском районе Киева. Также после объявления подозрения оба подростка начали давать показания о нападении на магазин.

О выборах. "На сегодняшний день основная угроза - это подрыв ситуации внутри. То, что мы видим, основные усилия российских спецслужб сейчас направлены внутрь страны. Уже никто не верит в скорую и молниеносную войну, все рассчитывают на то, что власть можно поменять изнутри путем подкупа, путем договоренностей. И идет целенаправленная работа - подготовка к выборам 2019 года", - заявили в СБУ.

О войсках РФ на Донбассе. Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что в ОРДЛО действуют регулярные российские войска с вооружением большим, чем в Великобритании.

О сценарии для Донбасса. Конфликт на Донбассе в ближайшее время не будет урегулирован, считает специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. По мнению Волкера, очень вероятно, что активные военные действия будут продолжаться в Украине и через год: "Я бы сказал, что вероятность этого 80%. Есть шанс, что это будет не так, но наиболее вероятный сценарий, что все будет продолжаться так, как сейчас".

О "деле Онищенко". Прокуратура сообщила о подозрении в неуплате 75 миллионов гривен налогов бывшему директору компании "Киевпромзбут".

Об обысках в Запорожье. Сотрудники СБУ проводят обыски на запорожском заводе "Преобразователь" по делу о возможном сотрудничестве с Российской Федерацией.

О Прасоловой. Подозреваемая в убийстве сотрудника СБУ Александра Хараберюша жительница Донецка Юлия Прасолова не причастна к убийству журналиста Павла Шеремета. Прасолова арестована, правоохранители проверяют ее причастность к другим резонансным убийствам.

О Каталонии. Арестованный экс-вице-президент женералитата Каталонии и экс-министры от партии "Республиканские левые Каталонии" соглашаются с властью Мадрида над регионом и просят освобождения из-под стражи.

О дочери Путина. Вице-президент Всемирной федерации рок-н-ролла Манфред Мохаб подтвердил, что Катерина Тихонова, знакомая ему по совместной работе в президиуме организации, действительно является младшей дочерью президента РФ Владимира Путина.

Темы: судНАПКДонбассвиборыОнищенко
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