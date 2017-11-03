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У РФ закликають контролювати збір біоматеріалів росіян

П'ятниця, 3 листопада 2017, 12:35

Глава "Роспотребнадзора" Анна Попова закликала врегулювати на національному рівні діяльність клініко-діагностичних лабораторій і всіх установ, які працюють з біологічними матеріалами людини.

Про це вона заявила журналістам, коментуючи повідомлення про збір біоматеріалів росіян в інтересах США, передають 3 листопада РИА Новости.

"Ця проблема (зі збором біоматеріалів) існує в різних країнах, вона досить гостро скрізь стоїть, і це вимагає національного, як мінімум, регулювання щодо дій клініко-діагностичних лабораторій і всіх лабораторій, всіх установ, які працюють з біологічними матеріалами людини", – заявила Попова.

30 жовтня на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини президент Росії Володимир Путін заявив, що в Росії не зрозуміло з якою метою збирають біологічний матеріал представників різних етносів.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков уточнив, що інформацією про збір біологічного матеріалу різних етносів якимись емісарами та НУО мають російські спецслужби.

Пізніше представник навчального авіаційного командування (AETC) ВВС США Бо Дауні заявив "Медузі", що Пентагон збирає біоматеріал для вивчення опорно-рухового апарату і що вибір росіян для цих цілей не був навмисним.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков назвав пояснення Пентагону з приводу збору біоматеріалів росіян надуманими і сумнівними. Він підкреслив, що в будь-якому випадку при взятті біопроб потрібна згода держави, на території якої ведеться така діяльність.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич навіть допустив, що Захід вивчає біоматеріал росіян "для підготовки біологічної зброї".

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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