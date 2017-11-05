Польща: В історичних питаннях чекаємо кроків з боку України

Глава польського МЗС Вітольд Ващиковський прокоментував оприлюднену напередодні заяву МЗС України, де зазначено, що в Україні немає антипольських настроїв.

Про це повідомляє "Польське Радіо".

"Заява МЗС України про те, що серед українців немає антипольських настроїв, дуже нас тішить, але в історичних питаннях ми чекаємо конкретних змістовних кроків", – сказав очільник МЗС Польщі.

"Нас дуже тішить ця заява, що в Україні немає антипольських настроїв, що суспільство приязне. Ми також це помічаємо, проте також помічаємо різного роду інциденти, помічаємо окремих осіб, які поводяться не дуже приязно", – сказав Ващиковський на зустрічі з журналістами в Генеральному Консульстві Республіки Польща у Львові.

Міністр додав, що Польща вже багато років є відкритою, "аби питання історії, як також поточні польсько-українські контакти, з’ясовувати".

"Польща вже дуже давно запропонувала різні канали співпраці, від форуму польсько-української співпраці, пропозиції президента Анджея Дуди з минулого року створити процес примирення на прикладі хоча б процесу Яд Вашем, що був реалізований в Ізраїлі. Чекаємо лише на відповідь, на бажання співпраці української сторони", – додав він.

За його словами, відкритий до співпраці є також польський Інститут національної пам’яті, який хоче проводити пошукові роботи в Україні – йдеться про пошуки останків польських жертв періоду Другої світової війни.

"Якщо (...) крім декларацій, крім заяв МЗС будуть також конкретні кроки співпраці з Польщею, то ми, звісно, будемо відкритими", – запевнив глава польської дипломатії.

Відносячись до наведеного Києвом правила "Прощаємо і просимо прощення", міністр Вітольд Ващиковський заявив, що українське МЗС "досить безтурботно копіює певний шлях, який колись польські єпископи запропонували німецькій стороні", проте, за його словами, "це неправильна інтерпретація, та й де ці зустрічі істориків? З нашого боку відкриття є повним", – сказав міністр.

Як відомо, 2 листопада глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що його країна запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.

МЗС України відповіло на висловлювання міністра, заявивши, що в Україні немає антипольських настроїв.

Міністр закордонних справ Польщі перебуває з візитом в Україні до 5 листопада. У неділю (5 листопада) глава зовнішньополітичного відомства Польщі, зокрема, покладе квіти на Личаківському цвинтарі – при меморіалі польських захисників Львова, а також Української Галицької Армії та українців, що полягли на Донбасі.

Заплановано зустріч з представниками місцевої влади, зокрема, з мером Львова Андрієм Садовим.