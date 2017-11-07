В місії ООН розповіли, як дізнаються про події в Криму

Протягом 2014–2017 років Моніторингова місія ООН надсилала РФ три вербальні ноти з проханням допуску місії на півострів і перевірки ситуації з правами людини в Криму, але офіційної відповіді так і не отримали.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер в інтерв’ю журналу "Крим Інформ".

За її словами, у липні 2014 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини уклало угоду з українським урядом, яка передбачала присутність у Сімферополі місії ООН з метою моніторингу ситуації з правами людини на півострові, однак на практиці це виявилось неможливим.

Фрейзер підкреслила, що три роки поспіль організація надіслала Російській Федерації три вербальні ноти, у яких йшлося про намір здійснити моніторинг ситуації з правами людини в Криму та необхідність надання для цього доступу на територію півострова. Офіційної відповіді Росія так і не надала.

Проте вона зазначила, що Місія все ж відслідковує порушення прав людини в Криму.

"Це не унеможливлює нашу діяльність, проте ми втрачаємо багато часу й енергії, щоб перевірити факти чи отримати документи, довідки, правові чи адміністративні акти, судові рішення, медичні записи та інші докази", - пояснила Фрейзер.

Вона додала, що хоч Моніторингова місія і не присутня в Криму, але працює через широку мережу контактів.

"Місія, справді, не присутня в Криму, але ми маємо широку мережу контактів як на півострові, так і на материковій Україні", - зазначила Фрейзер.

За її словами, моніторингова місія регулярно проводить інтерв’ю з різними людьми на півострові, а також здійснює регулярні моніторингові візити на лінію адміністративного кордону з анексованим Кримом.

"Ми регулярно здійснюємо моніторингові візити на лінію адміністративного кордону з Кримом та опитуємо тих, хто подорожує на півострів і звідти", - розповіла Фрейзер.

Зокрема, експерти місії регулярно проводять інтерв’ю з різними людьми, з жертвами, їхніми родичами, свідками порушень прав людини, юристами, журналістами, підприємцями, учителями, лікарями, соціальними працівниками, правозахисниками, представниками громадських, релігійних і політичних організацій, а також з особами без певної належності.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні підкреслила, що основна складність діяльності організації на півострові полягає у відсутності прямого доступу до жертв і тримання їх під вартою в Криму, неможливості ведення моніторингу судових засідань, поліцейських розслідувань та неможливості спілкування з представниками місцевих органів влади.

Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила про велику кількість порушення прав людини в окупованому Росією Криму.

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