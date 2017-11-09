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В Раді зареєстрували постанову про скасування "ручних" губернаторів

Четвер, 9 листопада 2017, 16:30

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про скасування прийнятого 9 листопада законопроекту про внесення змін в закон про держслужбу.

Проект постанови 7126-п зареєструвала нардеп від "Батьківшини" Олена Шкрум, яка виступала категорично проти змін.

Без розгляду цієї постанови спікер парламенту не може підписати прийнятий законопроект.

Як відомо, у четвер Верховна Рада голосами БПП, НФ, "Волі народу", "Відродження" і позафракційних підтримала в цілому зміни до закону про Держслужбу.

Зокрема зміни передбачають виведення з закону про держслужбу керівників місцевих держадміністраці, їх перших заступників та заступників. Також головам місцевих держадміністрацій дозволяється займатися політичною діяльністю.

Зміни також передбачають, що призначатися вони будуть напряму президентом, а не на конкурсній основі, як це передбачає закон про держслужбу.

Українська правда
Теми: Верховна Радамісцева владаПорошенко
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