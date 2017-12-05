Захисту Саакашвілі не надали документи слідства – адвокат

Адвокат лідера партії "Рух нових сил", екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявляє, що захисту не надали для ознайомлення документи, на підставі яких проводилися слідчі дії.



Про це він сказав, виступаючи на мітингу перед Верховною Радою 5 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".



"Сьогодні ви бачили, як цементується диктатура в Україні, як порушується верховенство права, як не допускаються до захисту конституційних прав адвокати. Сьогодні нас як адвокатів вранці не допустили для захисту Саакашвілі", – заявив Чорнолуцький.



"Сьогодні жоден процесуальний документ нам не надали для ознайомлення – на якій підставі проводилися процесуальні та слідчі дії", – додав захисник.



Також Чорнолуцький звернувся до суддів України з проханням "не приймати неправосудних рішень і злочинних визначень".

Про перебіг подій із затриманням екс-президента Грузії, екс-глави Одеської обладміністрації України Міхеіла Саакашвілі читайте онлайн УП.