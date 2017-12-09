На Закарпатті через зливу підтопило 8 домогосподарств - ДСНС

В Закарпатській області та Ужгороді через сильні дощі піднялись ґрунтові води, що призвело до затоплення 8 домогосподарств.

Про це повідомляють на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу (до 30 мм) та різкого підняття рівнів ґрунтових вод, потічків, захаращеності стічних канав та дренажних систем відбулося підтоплення 8 дворогосподарств в Ужгородському районі та місті Ужгород", - йдеться у повідомленні.

Станом на 18:00 рятувальники відкачали з підвалів та дворів 527 кубометрів води.

"Роботи тривають. Від Управління ДСНС залучено 8 одиниць техніки та 27 рятувальників. Загиблих та травмованих не має", - додали в службі.

Як повідомлялося, рух трасою Київ-Чоп на території Закарпатської області обмежили з 16:00 9 грудня у зв'язку із погіршенням погодних умов.

Українська правда