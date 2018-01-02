Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українська сторона СЦКК: Бойовики не дотримуються "тиші"

Вівторок, 2 січня 2018, 11:34

Бойовики Донбасу не дотримуються режиму припинення вогню та продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, застосовуючи міномети.

Про це заявила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасу (СЦКК), передає прес-центр штабу АТО.

Уже в перший день нового року бойовики порушили домовленості й застосували заборонену мінськими угодами зброю.

Так, вже о 13:30 у понеділок, 1 січня, бойовики ОРДО розпочали обстріл позицій підрозділів Збройних сил України в районі Павлополя з гранатометів та стрілецької зброї, одночасно випустивши дві міни калібру 120 мм.

Вдруге ці ж позиції підрозділів українських військових бойовики обстріляли близько 20:40 уже із мінометів калібру 82 мм (зафіксовано 5 розривів мін).

Неспокійно було і в районі населеного пункту Водяне, де бойовики НЗФ ОРДО вели обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї та гранатометів, інформують спостерігачі.

На Луганщині бойовики також застосовували міномети. Близько 21:00 у районі населеного пункту Луганське зафіксовано 4 розриви мін калібру 82 мм.

Українська сторона СЦКК пов’язує продовження обстрілів українських позицій під час "новорічно-різдвяного" режиму припинення вогню, у тому числі, зі забороненої зброї з "неспроможністю керманичів НЗФ ОРДО/ОРЛО дотримуватися взятих на себе будь-яких зобов’язань та їхньою зацікавленістю у подальшому загострені збройного протистояння".

"Підрозділи ЗСУ у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, безумовно дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо дотримання режиму "тиші" по всій лінії розмежування сторін на сході України, незважаючи на брудні провокації проросійських терористичних військ", – запевняє українська сторона центру.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: