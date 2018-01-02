Українська сторона СЦКК: Бойовики не дотримуються "тиші"

Бойовики Донбасу не дотримуються режиму припинення вогню та продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, застосовуючи міномети.

Про це заявила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасу (СЦКК), передає прес-центр штабу АТО.

Уже в перший день нового року бойовики порушили домовленості й застосували заборонену мінськими угодами зброю.

Так, вже о 13:30 у понеділок, 1 січня, бойовики ОРДО розпочали обстріл позицій підрозділів Збройних сил України в районі Павлополя з гранатометів та стрілецької зброї, одночасно випустивши дві міни калібру 120 мм.

Вдруге ці ж позиції підрозділів українських військових бойовики обстріляли близько 20:40 уже із мінометів калібру 82 мм (зафіксовано 5 розривів мін).

Неспокійно було і в районі населеного пункту Водяне, де бойовики НЗФ ОРДО вели обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї та гранатометів, інформують спостерігачі.

На Луганщині бойовики також застосовували міномети. Близько 21:00 у районі населеного пункту Луганське зафіксовано 4 розриви мін калібру 82 мм.

Українська сторона СЦКК пов’язує продовження обстрілів українських позицій під час "новорічно-різдвяного" режиму припинення вогню, у тому числі, зі забороненої зброї з "неспроможністю керманичів НЗФ ОРДО/ОРЛО дотримуватися взятих на себе будь-яких зобов’язань та їхньою зацікавленістю у подальшому загострені збройного протистояння".

"Підрозділи ЗСУ у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, безумовно дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо дотримання режиму "тиші" по всій лінії розмежування сторін на сході України, незважаючи на брудні провокації проросійських терористичних військ", – запевняє українська сторона центру.