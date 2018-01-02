У поліції розповіли про "деякі зрушення" у справі Ноздровської

Глава поліції Київської області Дмитро Ценов заявив, що у справі розслідування вбивства юристки Ірини Ноздровської є деякі зрушення.

Про це він розповів після зустрічі з групою активістів, повідомляє "Укрінформ".

"Є вже деякі зрушення, якими ми займаємося... Встановили останні години життя Ірини. Деякі нюанси ще не вставлені, думаю, за завтрішній день опрацюємо", - заявив він.

Експертиза показала, що Ноздровська померла за дві-три доби до того , як знайшли тіло, про це свідчать дані експертизи.

"Є тілесні пошкодження, поранення колючим предметом", - додав Ценов.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.