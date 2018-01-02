В полиции рассказали о "некоторых сдвигах" в деле Ноздровской

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что в деле расследования убийства юристки Ирины Ноздровской есть некоторые сдвиги.

Об этом он рассказал после встречи с группой активистов, сообщает "Укринформ".



"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся ... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не уставлены, думаю, за завтрашний день обработаем", - заявил он.



Экспертиза показала, что Ноздровская умерла за два-три дня до того, как нашли тело, об этом свидетельствуют данные экспертизы.



"Есть телесные повреждения, ранения колющим предметом", - добавил Ценов.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.