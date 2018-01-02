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В полиции рассказали о "некоторых сдвигах" в деле Ноздровской

Вторник, 2 января 2018, 22:52
В полиции рассказали о некоторых сдвигах в деле Ноздровской

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что в деле расследования убийства юристки Ирины Ноздровской есть некоторые сдвиги.

Об этом он рассказал после встречи с группой активистов, сообщает "Укринформ".

"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся ... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не уставлены, думаю, за завтрашний день обработаем", - заявил он.

Экспертиза показала, что Ноздровская умерла за два-три дня до того, как нашли тело, об этом свидетельствуют данные экспертизы.

"Есть телесные повреждения, ранения колющим предметом", - добавил Ценов.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.  

Темы: убийствополицияКиевская область
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