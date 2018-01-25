Адвокат Розенблата просит генпрокурора закрыть его дело

Народный депутат Борислав Розенблат обратился к Генеральному прокурору с ходатайством о закрытии дела о влиянии ним на должностных лиц в янтарной деле.

Об этом УП сообщил адвокат Розенблата Алексей Шевчук.

"Адвокаты допросили в НАБУ правоохранителей, представителей прокуратуры и должностных лиц государственных органов Житомирской области и установили, что они вообще никогда не общались с Бориславом Розенблатом", - рассказал адвокат.

После этого было принято решение обратиться к Генеральному прокурору с ходатайством закрыть дело, поскольку наличие необоснованного подозрения говорит о совершении преступления собственно детективами НАБУ, а не Розенблата, отметил Шевчук.

Украинская правда

Украинская правда

Украинская правда

Как известно, 18 июля 2017 года судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир выбрала для депутата Розенблата меру пресечения в виде залога в 7 миллионов ​гривен. Суд также обязал нардепа сдать заграничный паспорт.

19 июля 2017 года правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата.

24 июля Розенблат сообщил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

Он также добавил, что выполнил все требования постановления суда в отношении него, кроме одного – он не сдал загранпаспорт.

Розенблат объяснил, что в постановлении суда о сдаче паспорта была описка – получилось, что у нардепа требовали сдать паспорт "другого человека". Прокуратура попыталась исправить описку.

"Исправить возможно запятую или букву в слове, но отнюдь не отдельное процессуальное обязательство. Такое исправление приравнивается к рассмотрению отдельной меры пресечения, а это большая процедура", - объяснил тогда Розенблат.

Он заявил, что это будет достаточным основанием для рассмотрения в Европейском суде по правам человека, для чего его адвокаты "пройдут национальные суды".

Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

У следователей есть аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения добычи янтаря и освобождения от налогов лиц, который ввозят в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.



Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза добычу янтаря в Украине.



Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета в Германию, но затем отпустили.



Прокурор САП Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.



Позже в НАБУ заявили, что Розенблат хотел вывезти информацию о преступлениях и деньги.

В декабре 2017 года стало известно, что Розенблат подал в суд на НАБУ и САП.

В январе 2018 года Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.