Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Розенблата просит генпрокурора закрыть его дело

Четверг, 25 января 2018, 18:50

Народный депутат Борислав Розенблат обратился к Генеральному прокурору с ходатайством о закрытии дела о влиянии ним на должностных лиц в янтарной деле.

Об этом УП сообщил адвокат Розенблата Алексей Шевчук.

"Адвокаты допросили в НАБУ правоохранителей, представителей прокуратуры и должностных лиц государственных органов Житомирской области и установили, что они вообще никогда не общались с Бориславом Розенблатом", - рассказал адвокат.

После этого было принято решение обратиться к Генеральному прокурору с ходатайством закрыть дело, поскольку наличие необоснованного подозрения говорит о совершении преступления собственно детективами НАБУ, а не Розенблата, отметил Шевчук.

 
Украинская правда
 
Украинская правда
 
Украинская правда

Как известно, 18 июля 2017 года судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир выбрала для депутата Розенблата меру пресечения в виде залога в 7 миллионов ​гривен. Суд также обязал нардепа сдать заграничный паспорт.

19 июля 2017 года правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата.

24 июля Розенблат сообщил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

Он также добавил, что выполнил все требования постановления суда в отношении него, кроме одного – он не сдал загранпаспорт.

Розенблат объяснил, что в постановлении суда о сдаче паспорта была описка – получилось, что у нардепа требовали сдать паспорт "другого человека". Прокуратура попыталась исправить описку.

"Исправить возможно запятую или букву в слове, но отнюдь не отдельное процессуальное обязательство. Такое исправление приравнивается к рассмотрению отдельной меры пресечения, а это большая процедура", - объяснил тогда Розенблат.

Он заявил, что это будет достаточным основанием для рассмотрения в Европейском суде по правам человека, для чего его адвокаты "пройдут национальные суды".

Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

У следователей есть аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения добычи янтаря и освобождения от налогов лиц, который ввозят в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза добычу янтаря в Украине.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета в Германию, но затем отпустили.

Прокурор САП Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.

Позже в НАБУ заявили, что Розенблат хотел вывезти информацию о преступлениях и деньги.

В декабре 2017 года стало известно, что Розенблат подал в суд на НАБУ и САП.

В январе 2018 года Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

Оксана Коваленко, УП
Темы: РозенблатсудГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Розенблат
Во дворе скандального экснардепа взорвалась граната
Лещенко: Суд закрыл историю о вмешательстве Украины в американские выборы
Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу"
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: