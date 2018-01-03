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Тука: Серед звільнених заручників є підозрювані у фінансуванні тероризму

Середа, 3 січня 2018, 12:01
Тука: Серед звільнених заручників є підозрювані у фінансуванні тероризму

Визволені з полону бойовиків ОРДЛО заручники проходять спеціальну перевірку Служби безпеки України, бо у правоохоронців є до них низка питань.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі каналу "112 Україна", повідомляє "Укрінформ".

"Абсолютно всі звільнені проходять спеціальну перевірку Служби безпеки України. Люди до цього нормально ставляться. Є, це вже не таємниця, і серед військовослужбовців, і серед цивільних, люди, до яких є низка запитань у наших правоохоронців. Але я в цьому не вбачаю ніякого великого гріха", - сказав Тука.

"Якщо казати про військовослужбовців, то є люди, щодо яких є попереднє звинувачення щодо самовільного залишення місця розташування військової частини. Є люди, яких підозрюють у більш тяжких злочинах. Стосовно деяких є підозри щодо передачі певної інформації противнику", - зазначив він.

За словами заступника міністра, серед звільнених цивільних є люди, яких підозрюють у шахрайстві, фінансуванні тероризму і так само в передачі інформації.

Тука додав, що колишні бранці бойовиків, як і всі інші громадяни, "мусять відповідати перед законом України".

Як відомо,  27 грудня відбувся обмін ув'язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною, додому повернулися 73 українських заручники.

Пізніше глава СБУ Василь Грицак заявив, що звільнених полонених перевірять на "зв'язок з РФ"

Також радник президента Юрій Бірюков повідомив, що стосовно 14 з 73 звільнених днями заручників ОРДЛО є кримінальні справи за фактом дезертирства.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаОРДЛОзаручникиСБУТука
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